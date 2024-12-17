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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 765 110 окупантів, 1600 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 17 грудня склали:

  • особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб
  • танків ‒ 9567 (+4) од
  • бойових броньованих машин ‒ 19751 (+15) од
  • артилерійських систем – 21159 (+8) од
  • РСЗВ – 1256 (+0) од
  • засобів ППО ‒ 1025 (+0) од
  • літаків – 369 (+0) од
  • гелікоптерів – 329 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34)
  • крилатих ракет ‒ 2943 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70) од
  • спеціальної техніки ‒ 3650 (+0).

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