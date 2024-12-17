У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 765 110 окупантів, 1600 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 17 грудня склали:
- особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб
- танків ‒ 9567 (+4) од
- бойових броньованих машин ‒ 19751 (+15) од
- артилерійських систем – 21159 (+8) од
- РСЗВ – 1256 (+0) од
- засобів ППО ‒ 1025 (+0) од
- літаків – 369 (+0) од
- гелікоптерів – 329 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34)
- крилатих ракет ‒ 2943 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70) од
- спеціальної техніки ‒ 3650 (+0).