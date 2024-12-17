Российские войска ударили по Купянску, погибли двое людей

Российское войско обстреляло Купянск Харьковской области вечером 16 декабря, сообщает Деловая столица.

О последствиях рассказал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

По его данным, вследствие обстрела из РСЗО повреждены 15 домов. Погибли два человека, 53 и 64 года. Старший умер по дороге в больницу.

Ночью 17 декабря в Купянске также горела разрушенная хозяйственная постройка на территории медучреждения.

В селе Нечволодовка Купянского района от обстрела вспыхнул дом.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Курщине украинские воины отбили более 70 штурмов.