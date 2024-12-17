Російські війська вдарили по Куп'янську, загинули двоє людей

Російське військо обстріляло Куп'янськ Харківської області ввечері 16 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про наслідки розповів голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, від обстрілу з РСЗВ пошкоджені 15 будинків. Загинули два чоловіки, 53 і 64 років. Старший помер дорогою до лікарні.

Вночі 17 грудня в Куп'янську також горіла зруйнована господарча споруда на території медзакладу.

У селі Нечволодівка Куп'янського району від обстрілу спалахнув будинок.

Як повiдомлялось, минулої доби на Курщині українські воїни відбили понад 70 штурмів.