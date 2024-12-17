Доллар снова 42. Теперь надолго

16 декабря 2024 года более двадцати украинских банков выставили на табло курс продажи американского доллара от 42,00 до 42,20 грн. Доллар по 42 в Украине видели уже два раза. Первый раз такой курс был на «черном рынке» в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. Второй раз продлился всего несколько часов 29 июля 2022 года.

И первый, и второй раз взлет курса доллара до отметки 42,00 был вызван исключительно спекулятивными факторами. В те памятные времена курс на межбанковском валютном рынке сохранялся неизменным. В феврале 2022 года НБУ «заморозил» его на уровне 29,2549 грн, в июле 2022 года – 36,5686 грн. Наличный рынок в то время жил своей жизнью. В условиях невозможности свободно купить нужную сумму валюты в банке спекулянты задирали курс как можно выше. В конце февраля-начале марта наличный доллар стоял на 40% дороже безналичного, в конце июля 2022 года – на 15% дороже.

Оба раза после достижения отметки 42 грн доллар опять падал в цене. Поэтому у населения могло возникнуть ощущение, что 42 – это какой-то непреодолимый уровень, по достижении которого курс обязательно должен упасть. Однако в этот раз все по-другому.

В течение всего 2024 года Национальный банк проводил плавную девальвацию гривны, при этом жестко управляя этим процессом посредством валютных интервенций. Режим «управляемой курсовой гибкости», а на самом деле ручное управление курсом доллара, дал свои плоды. Курсы безналичного и наличного доллара сблизились настолько, что разница между ними сократилась до 1%. Т.е. максимальное различие в цене между официальным курсом НБУ и курсом продажи доллара в банке находится в пределах 40 копеек.

На 17 декабря Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 41,7403 грн. Это максимальный официальный курс за все время существования гривны. Накануне на межбанковском валютном рынке был установлен очередной исторический максимум – 41,792 грн на позиции «бид». Как видим, курс безналичного доллара также вплотную приблизился к отметке 42,00, и это не удивительно. В государственный бюджет заложен курс на конец 2024 года на уровне 42,10 грн. Т.е. все то, что мы сейчас наблюдаем, - закономерный процесс с четко обозначенной целью, к которой курс и движется.

Естественно, девальвация проходит под постоянным и неусыпным контролем Национального банка, который проводит ежедневные интервенции с целью недопущения резких скачков. Только за прошлую неделю, за период с 9 по 13 декабря, НБУ продал на межбанке 1075,75 млн долларов – максимальный объем за последние полгода. Больше в 2024 году Нацбанк продал только 27-31 мая; тогда объем интервенций составил 1091,1 млн долларов.

Рост объемов интервенций в декабре связан с потоком так называемой «бюджетной гривны»: бюджетные организации в конце года традиционно выплачивают все задолженности по расчетам со своими контрагентами, в результате чего на рынок одномоментно выбрасываются миллиарды гривен. Часть этих денег оказывается на межбанке и конвертируется в безналичную валюту, что обуславливает усиление давления на курс доллара. Именно с целью обуздать девальвацию и не допустить обвального падения гривны Нацбанк вынужден наращивать интервенции.

Тем не менее, гривна постепенно неуклонно слабеет. Пытаясь снизить скорость девальвации, Нацбанк уже начал опять увеличивать свою учетную ставку: в четверг 12 декабря она была повышена с 13 до 13,5%. И этот процесс, уже очевидно, продолжится в 2025 году.

Таким образом, видим, что 42,00 на этот раз – не прихоть спекулянтов, а вполне закономерный результат реализации прогнозов Министерства финансов и Национального банка. 42,00 теперь надолго. А в следующем году курс плавно двинется выше. Напомним, в бюджете на 2025 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 45 грн.