Долар знову 42. Тепер надовго

16 грудня 2024 року понад двадцять українських банків виставили на табло курс продажу американського долара від 42,00 до 42,20 грн. Долар по 42 в Україні бачили вже двічі. Вперше такий курс був на «чорному ринку» на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вдруге тривав лише кілька годин 29 липня 2022 року.

І перший, і другий раз зліт курсу долара до позначки 42,00 був спричинений виключно спекулятивними факторами. У ті пам'ятні часи курс на міжбанківському валютному ринку зберігався постійним. У лютому 2022 року НБУ «заморозив» його на рівні 29,2549 грн, у липні 2022 року – 36,5686 грн. Готівковий ринок на той час жив своїм життям. В умовах неможливості вільно купити потрібну суму валюти у банку спекулянти задирали курс якомога вище. Наприкінці лютого-початку березня готівковий долар коштував на 40% дорожче за безготівковий, наприкінці липня 2022 року – на 15% дорожче.

Обидва рази після досягнення позначки 42 грн долар знову падав у ціні. Тому у населення могло виникнути відчуття, що 42 – це якийсь непереборний рівень, після якого курс обов'язково має впасти. Однак цього разу по-іншому.

Протягом усього 2024 року Національний банк проводив плавну девальвацію гривні, жорстко керуючи цим процесом за допомогою валютних інтервенцій. Режим «керованої курсової гнучкості», а насправді ручне управління курсом долара дав свої плоди. Курси безготівкового та готівкового долара зблизилися настільки, що різниця між ними скоротилася до 1%. Тобто максимальна відмінність у ціні між офіційним курсом НБУ та курсом продажу долара у банку знаходиться в межах 40 копійок.

Станом на 17 грудня Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 41,7403 грн. Це максимальний офіційний курс за весь час гривні. Напередодні на міжбанківському валютному ринку було встановлено черговий історичний максимум – 41,792 грн на позиції «бід». Як бачимо, курс безготівкового долара також наблизився до позначки 42,00, і це не дивно. До державного бюджету закладено курс на кінець 2024 року на рівні 42,10 грн. Тобто. все те, що ми зараз спостерігаємо, - закономірний процес із чітко окресленою метою, до якої курс і рухається.

Звісно, девальвація відбувається під постійним та невсипущим контролем Національного банку, який проводить щоденні інтервенції з метою недопущення різких стрибків. Тільки за минулий тиждень, за період з 9 по 13 грудня, НБУ продав на міжбанку 1075,75 млн доларів – максимальний обсяг за останні пів року. Більше у 2024 році Нацбанк продав лише 27-31 травня; тоді обсяг інтервенцій становив 1091,1 млн доларів.

Зростання обсягів інтервенцій у грудні пов'язане із потоком так званої «бюджетної гривні»: бюджетні організації наприкінці року традиційно виплачують усі заборгованості за розрахунками зі своїми контрагентами, внаслідок чого на ринок миттєво викидаються мільярди гривень. Частина цих грошей з'являється на міжбанку і конвертується у безготівкову валюту, що зумовлює посилення тиску на курс долара. Саме з метою приборкати девальвацію та не допустити обвального падіння гривні Нацбанк змушений нарощувати інтервенції.

Проте гривня поступово неухильно слабшає. Намагаючись знизити швидкість девальвації, Нацбанк уже почав знову збільшувати свою облікову ставку: у четвер 12 грудня її було підвищено з 13 до 13,5%. І цей процес, очевидно, триватиме 2025 року.

Таким чином, бачимо, що 42,00 цього разу – не забаганка спекулянтів, а цілком закономірний результат реалізації прогнозів Міністерства фінансів та Національного банку. 42,00 тепер надовго. А наступного року курс плавно рушить вище. Нагадаємо, у бюджеті на 2025 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 45 грн.