За ликвидацией генерала химических войск РФ стоит СБУ – источник

Подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в спецслужбах.

По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. По данным нашего собеседника, оба погибли.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных".