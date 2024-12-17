За ліквідацією генерала хімічних військ РФ стоїть СБУ – джерело

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова є спецоперацією Служби безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в спецслужбах.

За словами джерела УП, самокат із вибухівкою був підірваний, коли Кириллов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. За даними нашого співрозмовника, обоє загинули.

"Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових".