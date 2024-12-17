Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о множественном гражданстве
Народные депутаты взяли за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили народные депутаты.
За соответствующий законопроект №11469 проголосовали 247 парламентариев.
Кроме того, депутаты отправили его на экспертизу Конституционного Суда Украины.
В документе, представленном президентом Владимиром Зеленским, предлагается допускать множественность гражданства в следующих случаях:
- одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;
- приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;
- автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем;
- автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, другого гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;
- приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке;
- приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.
В то же время множественность гражданства не будет допускаться в отношении людей, имеющих гражданство России или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины.
Ранее Зеленский утверждал, что множественное гражданство поможет частично решить вопрос относительно граждан Украины, которые выехали за границу и обрели там новую жизнь.