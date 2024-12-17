Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про множинне громадянство

Народні депутати взяли за основу законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили народні депутати.

За відповідний законопроєкт №11469﻿ проголосували 247 парламентарів.

У документі, поданим президентом Володимиром Зеленським, пропонується допускати множинність громадянства у таких випадках:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Водночас множинність громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

Раніше Зеленський стверджував, що множинне громадянство допоможе частково розв'язати питання щодо громадян України, які виїхали за кордон і знайшли там нове життя.