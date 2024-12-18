В РФ задержали двух подозреваемых в убийстве генерала Кириллова – источники

В России задержали двух подозреваемых по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова. Об этом пишет российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

По словам собеседника издания, личности подозреваемых удалось установить "по горячим следам" – следователи изучили камеры наблюдения и обнаружили пару подозрительных машин. По информации источника газеты, организаторы убийства Кириллова вышли на мужчин через мессенджеры и дали им "контакты связного из СБУ".

Официальных заявлений по этому делу пока нет.

Напомним, 17 декабря в столице России – Москве – в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. За день до этого СБУ заочно сообщила генералу о подозрении.

По этому факту в РФ возбудили уголовное дело о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По версии следствия, взрывчатка была закреплена на ручке электросамоката. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила.

По данным источника УП в спецслужбах, подрыв Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.