У РФ затримали двох підозрюваних у вбивстві генерала Кіріллова – джерела

У Росії затримали двох підозрюваних у справі про вбивство генерала Ігоря Кіріллова. Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовника видання, особи підозрюваних вдалося встановити "по гарячих слідах" – слідчі вивчили камери спостереження і виявили пару підозрілих машин.

За інформацією джерела газети, організатори вбивства Кіріллова вийшли на чоловіків через месенджери і дали їм "контакти зв'язкового з СБУ".

Офіційних заяв по цій справі поки немає.

Нагадаємо, 17 грудня у столиці Росії – Москві – внаслідок вибуху загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник. За день до цього СБУ заочно повідомила генералу про підозру.

За цим фактом у РФ порушили кримінальну справу про теракт, вбивство, незаконний обіг зброї та боєприпасів.

За версією слідства, вибухівка була закріплена на ручці електросамоката. Потужність вибуху була еквівалентна приблизно 1 кг тротилу.

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив Кіріллова є спецоперацією Служби безпеки України.