Правоохранители задержали главу КРАИЛ – источник

Утром 18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, его подозревают в содействии представителям страны-агрессора, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.

По словам источника УП, во время обыска у чиновника нашли большое количество вещества, похожего на наркотическое.

Как известно, КРАИЛ, в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с Российской Федерацией.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.