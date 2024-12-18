Правоохоронці затримали голову КРАІЛ – джерело

Вранці 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

За словами джерела УП, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Російською Федерацією.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.