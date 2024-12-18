В Пентагоне отреагировали на таинственные НЛО в Нью-Джерси

Более 5000 сообщений за последние недели получило ФБР по поводу полетов беспилотников в Нью-Джерси и других штатах восточного побережья США. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности, ФБР, Федерального управления гражданской авиации и Пентагона, опубликованном во вторник, 17 декабря, сообщает Голос Америки.

В заявлении на сайте Пентагона сообщается, что ведомства, "внимательно изучив технические данные и информацию обеспокоенных граждан", не обнаружили угрозы национальной безопасности:

"Мы пришли к выводу, что наблюдения на сегодняшний день содержат совокупность законных коммерческих дронов, любительских дронов, дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и звезд, о которых сообщалось ошибочно, как дроны".

В ведомствах отчитались, что "не обнаружили ничего аномального" и не оценивают такую активность "как риск для национальной безопасности или общественной безопасности в гражданском воздушном пространстве Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке".

Вместе с тем, в заявлении указано, что в наблюдениях было зафиксировано определенное количество беспилотников над военными объектами в Нью-Джерси и других местах, в частности, в ограниченном воздушном пространстве.

"Такие наблюдения поблизости или над объектами Пентагона не являются чем-то новым" , - добавили в Пентагоне, отметив, что серьезно относятся к несанкционированному доступу к своему воздушному пространству и сотрудничают с властями на местах.

Массовые сообщения о таинственных дронах

Впервые сообщения о таинственных беспилотниках поступили из окрестностей округа Моррис, расположенного на севере штата Нью-Джерси, в середине ноября.

С тех пор о большом количестве дронов сообщали люди в других штатах, в частности в Нью-Йорке, Пенсильвании, Мэриленде, Коннектикуте, Массачусетсе, Виргинии и Огайо.

Люди жалуются, что их обычно тихое небо в последние недели вспыхивает, пока чиновники ищут ответы.

"Они по размеру не такие, как коммерческие авиалайнеры, а как автомобили. Потому что когда они опускаются, то становятся значительно больше. И я это вижу. Я могу сказать, что это не любительские. И их так много по всему Нью-Джерси, по всему штату. Все наблюдают это уже три или четыре недели, - представьте, сколько это может стоить" , - рассказал Кристофер Стадулис, любитель-пилот дронов из Нью-Джерси.

Бывший губернатор штата Мэриленд Ларри Гоган 13 декабря сообщил, что он "лично наблюдал (и снимал на видео) то, что выглядело как десятки больших дронов в небе", и пожаловался на реакцию властей, назвав ее "совершенно неприемлемой".

Последние дни, начиная на краю 9:45 pm, я personally witnessed (and videoed) what appeared to dozens of long drones in the sky over my residence in Davidsonville, Maryland (25 miles from nation capital). Я испытал деятельность для более 45 минут.



Как… pic.twitter.com/Ipx8ctLmhs — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) December 13, 2024

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Энди Ким опубликовал видео в своем X, на котором показано то, что похоже на скопление беспилотников.

Впоследствии Энди Ким написал, что вместе с полицией "провел анализ и пришел к выводу, что большинство предметов, которые он первоначально считал дронами, "почти наверняка были самолетами".