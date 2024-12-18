У Пентагоні відреагували на таємничі НЛО у Нью-Джерсі

Понад 5000 повідомлень за останні тижні отримало ФБР щодо польотів безпілотників у Нью-Джерсі та інших штатах східного узбережжя США. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки, ФБР, Федерального управління цивільної авіації та Пентагону, опублікованій у вівторок, 17 грудня, повідомляє Голос Америки.

У заяві на сайті Пентагону повідомляється, що відомства, "уважно вивчивши технічні дані та інформацію стурбованих громадян", не виявили загроз національній безпеці:

"Ми дійшли висновку, що спостереження на сьогодні містять сукупність законних комерційних дронів, любительських дронів, дронів правоохоронних органів, а також пілотованих літаків, вертольотів та зірок, про які повідомлялося помилково, як дрони".

У відомствах відзвітували, що "не виявили нічого аномального", і не оцінюють таку активність "як ризик для національної безпеки або громадської безпеки в цивільному повітряному просторі Нью-Джерсі або інших штатів на північному сході".

Водночас у заяві зазначено, що у спостереженнях було зафіксовано певну кількість безпілотників над військовими об'єктами в Нью-Джерсі та інших місцях, зокрема, в обмеженому повітряному просторі.

"Такі спостереження поблизу або над об'єктами Пентагону не є чимось новим" , - додали в Пентагоні, зазначивши, що серйозно ставляться до несанкціонованого доступу до свого повітряного простору і співпрацюють із владою на місцях.

Масові повідомлення про таємничі дрони

Уперше повідомлення про таємничі безпілотники надійшли з околиць округу Морріс, що на півночі штату Нью-Джерсі, в середині листопада.

Відтоді про велику кількість дронів повідомляли люди в інших штатах, зокрема Нью-Йорку, Пенсильванії, Мериленді, Коннектикуті, Массачусетсі, Вірджинії та Огайо.

Люди скаржаться, що їхнє зазвичай тихе небо останніми тижнями спалахує, поки чиновники шукають відповідей.

"Вони за розміром не такі, як комерційні авіалайнери, а як автомобілі. Бо коли вони опускаються, то стають значно більшими. І я це бачу. Я можу сказати, що це не любительські. І їх так багато по всьому Нью-Джерсі, по всьому штату. Усі спостерігають це вже три чи чотири тижні, — уявіть, скільки це може коштувати" , - розповів Крістофер Стадуліс, любитель-пілот дронів із Нью-Джерсі.

Колишній губернатор штату Мериленд Ларрі Гоґан 13 грудня повідомив, що він "особисто спостерігав (і знімав на відео) те, що виглядало як десятки великих дронів у небі", і поскаржився на реакцію влади, назвавши її "абсолютно неприйнятною".

Last night, beginning at around 9:45 pm, I personally witnessed (and videoed) what appeared to be dozens of large drones in the sky above my residence in Davidsonville, Maryland (25 miles from our nation’s capital). I observed the activity for approximately 45 minutes.



Like… pic.twitter.com/Ipx8ctLmhs — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) December 13, 2024

Сенатор-демократ від Нью-Джерсі Енді Кім опублікував відео у своєму X, на яких показано те, що схоже на скупчення безпілотників.

Згодом Енді Кім написав, що разом із поліцією "провів аналіз та дійшов висновку, що більшість предметів, які він спочатку вважав дронами, "майже напевно були літаками".