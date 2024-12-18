«Медвежий» и «бычий» рынки криптовалют: в чем их суть и какие есть инвестиционные стратегии

Результативность инвестирования в криптовалюту зависит от многих факторов. А ключом к успеху является понимание того, какой тренд — «бычий» или «медвежий» — господствует на рынке в конкретный момент. Именно он определяет направление, в котором меняется цена активов (растет или падает), и оказывает непосредственное влияние на выбор стратегии трейдинга и принятия инвестиционных решений. Поэтому все, кто хочет продавать или покупать цифровые активы через криптобиржи, должны хорошо ориентироваться в рыночной ситуации.

В этой статье мы объясняем, что такое «бычий» и «медвежий» рынки и какие стратегии следует использовать для прибыльной торговли.

Что такое «бычий» рынок

Цены активов на криптовалютном рынке, как и на любом другом, циклически изменяются в сторону повышения или понижения. Когда стоимость цифровых активов демонстрирует устойчивую тенденцию роста, а инвесторы полны оптимизма, что восходящий тренд сохранится в долгосрочной перспективе, значит, на рынке царит бычий тренд.

Основными игроками в этот период являются «быки» — инвесторы, играющие на рост цен. Они активно скупают криптовалюты, что ведет к повышению их стоимости (подобно быку, который что-то подбрасывает рогами), а в определенный момент начинают их продавать. Отсюда и возник термин «бычий» рынок.

Одним из признаков такого рынка является существенное преимущество спроса над предложением — желающих купить цифровые активы значительно больше, чем тех, кто хочет их продать. Ключевым показателем «бычьего» рынка является повышение цен как минимум на 20% по сравнению с предыдущим падением. Период длится в среднем 2-3 года. За это время стоимость большинства криптовалют растет в 50-100 раз.

Формирование бычьего тренда происходит постепенно и состоит из следующих основных фаз:

пессимизм — снижение цены на крипту уже завершилось, однако трейдеры пока сохраняют пессимистическое настроение;

скептицизм — негатив постепенно угасает, но цены колеблются, поэтому участникам рынка не хватает уверенности в перспективах;

оптимизм — волатильность активов снижается, котировки стабильно растут, инвесторы настроены на позитив;

эйфория — цены растут, открывается все больше позиций на покупку криптовалют.

Завершается цикл фиксацией доходов, а рынок совершает разворот в сторону снижения стоимости активов.

Что такое «медвежий» рынок

Когда «бычий» тренд завершается, цены начинают движение вниз. Инвесторы становятся менее активными и выводят свои деньги. Если тенденция становится устойчивой, формируется так называемый «медвежий» рынок (по аналогии с медведем, который прижимает что-то лапой). Количество желающих продать крипту значительно превышает спрос, цены снижаются на 20% и больше от предыдущих максимумов. Период падения длится в среднем 1-2 года и состоит из следующих циклов:

оптимизм — снижение цен пока не ярко выражено, трейдеры активно скупают цифровые активы, однако постепенно интерес к ним угасает. Инвесторы распродают купленные ранее монеты и фиксируют прибыль. Как следствие — рост замедляется, а впоследствии прекращается;

падение — продавцы доминируют и оказывают давление на активы;

спекуляция — инвесторы вливают деньги, но заключают преимущественно краткосрочные сделки. Цены ненадолго вырастают, но тренд на падение продолжается;

замедление снижения — после длительного падения цены входят в зону перепродажи, что вдохновляет инвесторов на увеличение покупок. В результате стоимость крипты постепенно стабилизируется;

медленное падение — цены активов становятся предельно дешевыми, поэтому продавать невыгодно. Количество предложений на продажу уменьшается, инвесторы начинают покупать больше.

Увеличение количества сделок на покупку приводит к повышению цен, что свидетельствует о вероятном окончании медвежьего тренда и развороте рынка вверх.

Инвестиционные стратегии на «бычьем» и «медвежьем» рынке

Поскольку «бычий» рынок — это период роста и появления новых перспективных проектов, инвестирование может принести значительную прибыль. Наиболее удачными для трейдеров являются следующие стратегии:

долгосрочное инвестирование, или «купить и удерживать» те активы, которым прогнозируют перспективное будущее;

инвестирование в ETF-фонды, что позволяет диверсифицировать портфель и снизить риски.

По возможности крипту следует покупать в начале формирования тренда, когда цена низкая, а продавать на пике роста. Потери возможны, но обычно они незначительные и временные, а вероятность получения прибыли достаточно высокая. Чтобы снизить риски, нужно с осторожностью относиться к бурному росту стоимости актива, который может оказаться неудачным проектом.

«Медвежий» рынок — это период очищения от слабых игроков и переосмысления целесообразности инвестиций. В это время ярко проявляются несовершенства отдельных криптовалют, а некоторые проекты терпят крах. Вероятность ущерба достаточно высока, поэтому инвесторам следует быть осторожными, ведь стоимость активов падает и неизвестно, когда тенденция закончится. Однако заработок на медвежьем рынке тоже возможен, если ставить на цифровые активы с фиксированным доходом или открывать краткосрочные сделки.

Выводы

Восходящий и нисходящий тренды на рынке — обязательное условие его развития. Чтобы зарабатывать, трейдерам нужно учитывать текущую ситуацию и действовать в соответствии с условиями, которые сложились в конкретный момент.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance