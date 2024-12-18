«Ведмежий» та «бичачий» ринки криптовалют: в чому їх суть та які є інвестиційні стратегії

Результативність інвестування в криптовалюту залежить від багатьох чинників. А ключем до успіху є розуміння того, який тренд — «бичачий» чи «ведмежий» — панує на ринку в конкретний момент. Саме він визначає напрям, у якому змінюється ціна активів (зростає чи падає), і безпосередньо впливає на вибір стратегії трейдингу та прийняття інвестиційних рішень. Тому всі, хто хоче продавати чи купувати цифрові активи через криптобіржі, повинні добре орієнтуватися в ринковій ситуації.

У цій статті ми пояснюємо, що таке «бичачий» і «ведмежий» ринки, та які стратегії варто використовувати для прибуткової торгівлі.

Що таке «бичачий» ринок

Ціни активів на криптовалютному ринку, як і на будь-якому іншому, циклічно змінюються в бік підвищення або зниження. Коли вартість цифрових активів демонструє стійку тенденцію до зростання, а інвестори сповнені оптимізму, що висхідний тренд збережеться у довгостроковій перспективі, значить, на ринку панує бичачий тренд.

Основними гравцями в цей період є «бики» — інвестори, які грають на зростання цін. Вони активно скуповують криптовалюти, що веде до підвищення їх вартості (як бик, який підкидає щось рогами), а в певний момент починають їх продавати. Звідси й виник термін «бичачий» ринок.

Однією з ознак такого ринку є суттєва перевага попиту над пропозицією — кількість тих, хто хоче купити цифрові активи, значно більша, ніж охочих їх продати. Ключовим показником «бичачого» ринку є підвищення цін як мінімум на 20% у порівнянні з попереднім падінням. Період триває в середньому 2-3 роки. За цей час вартість більшості криптовалют зростає в 50-100 разів.

Формування «бичачого» тренду відбувається поступово та складається з таких основних фаз:

песимізм — зниження ціни на крипту вже завершилося, проте трейдери поки що зберігають песимістичний настрій;

скептицизм — негатив поступово згасає, але ціни коливаються, тому учасникам ринку бракує впевненості щодо перспектив;

оптимізм — волатильність активів знижується, котирування стабільно зростають, інвестори налаштовані на позитив;

ейфорія — ціни зростають, відкривається все більше позицій на покупку криптовалют.

Завершується цикл фіксацією прибутків, а ринок робить розворот у бік зниження вартості активів.

Що таке «ведмежий» ринок

Коли «бичачий» тренд завершується, ціни починають рух вниз. Інвестори стають менш активними й виводять свої гроші. Якщо тенденція стає стійкою, формується так званий «ведмежий» ринок (за аналогією з ведмедем, який притискає щось лапою). Кількість охочих продати крипту значно перевищує попит, ціни знижуються на 20% і більше від попередніх максимумів. Період падіння триває в середньому 1-2 роки та складається з таких циклів:

оптимізм — зниження цін поки що не є яскраво вираженим, трейдери активно скуповують цифрові активи, проте поступово інтерес до них згасає. Інвестори розпродують куплені раніше монети та фіксують прибуток. Як наслідок — зростання сповільнюється, а згодом припиняється;

падіння — продавці домінують та чинять тиск на активи;

спекуляція — інвестори вливають гроші, але укладають переважно короткострокові угоди. Ціни ненадовго зростають, але тренд на падіння продовжується;

уповільнення зниження — після тривалого падіння ціни входять в зону перепродажу, що надихає інвесторів на збільшення покупок. У результаті вартість крипти поступово стабілізується;

повільне падіння — ціни активів стають гранично дешевими, тому продавати невигідно. Кількість пропозицій на продаж зменшується, інвестори починають купувати більше.

Збільшення кількості угод на покупку призводить до підвищення цін, що свідчить про ймовірне закінчення ведмежого тренду та розворот ринку вгору.

Інвестиційні стратегії на «бичачому» та «ведмежому» ринку

Оскільки «бичачий» ринок — це період росту та появи нових перспективних проєктів, інвестування може принести значні прибутки. Найбільш вдалими для трейдерів є такі стратегії:

довгострокове інвестування, або «купити та утримувати» ті активи, яким прогнозують перспективне майбутнє;

інвестування в ETF-фонди, що дає можливість диверсифікувати портфель та знизити ризики.

За можливості крипту слід купувати на початку формування тренду, коли ціна низька, а продавати на піку зростання. Втрати можливі, але зазвичай вони незначні та тимчасові, а ймовірність отримання прибутку досить висока. Щоб знизити ризики, потрібно з обережністю ставитися до бурхливого зростання вартості активу, яке може виявитися невдалим проєктом.

«Ведмежий» ринок — це період «очищення» від слабких гравців та переосмислення доцільності інвестицій. У цей час яскраво проявляються недосконалості окремих криптовалют, а деякі проєкти зазнають краху. Ймовірність збитків досить висока, тому інвесторам варто бути обережними, адже вартість активів падає і невідомо, коли тенденція закінчиться. Проте заробіток на ведмежому ринку теж можливий, якщо ставити на цифрові активи з фіксованим доходом або відкривати короткострокові угоди.

Висновки

Висхідний та низхідний тренди на ринку — обов’язкова умова його розвитку. Щоб заробляти, трейдерам потрібно враховувати поточну ситуацію та діяти відповідно до умов, що склалися в конкретний момент.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance