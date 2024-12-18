Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.﻿ Об этом он сказал в интервью Le Parisien, сообщает Новое время.

«Мы знаем, что чем моложе люди, тем они физически сильнее. Но для меня важно сохранить нашу молодежь» , — отметил президент.

По словам Зеленского, современная война — это не только окопы и автоматы, но и авиация и беспилотники. Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии.

«Это то, чем является современная война» , — подчеркнул президент.

Он также отметил, что партнеры Украины должны инвестировать в усиление ее возможностей, чтобы обеспечить ее самой современной и полной противовоздушной обороной.

«Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы вовремя производить эти системы, потому что они уже развернуты и их не так много. Это нормально. Дайте нам лицензии! Мы будем производить собственное оружие и оборонные системы» , — подчеркнул президент.

Ранее The Washington Post писал, что на Зеленского все больше давят, чтобы он отправил на фронт больше молодых людей, введя мобилизацию с 18 лет.