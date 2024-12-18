Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років

Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років. Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien, повідомляє Новое время.

«Ми знаємо, що чим молодші люди, тим вони фізично сильніші. Але для мене важливо зберегти нашу молодь» , — зазначив президент.

За словами Зеленського, сучасна війна — це не лише окопи та автомати, а й авіація та безпілотники. Він наголосив, що Україні потрібно посилювати технологічну складову армії.

«Це те, чим є сучасна війна» , — підкреслив президент.

Він також зазначив, що партнери України повинні інвестувати в посилення її можливостей, аби забезпечити її найсучаснішою і найповнішою протиповітряною обороною.

«Мені іноді кажуть, що на Заході не вистачає потужностей, щоб вчасно виробляти ці системи, тому що вони вже розгорнуті і їх не так багато. Це нормально. Дайте нам ліцензії! Ми будемо виробляти власну зброю і оборонні системи» , — наголосив президент.

Раніше The Washington Post писав, що на Зеленського все більше тиснуть, щоб він відправив на фронт більше молодих людей, запровадивши мобілізацію з 18 років.