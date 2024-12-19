В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Генштаб обновил данные о российских потерях – только за минувшие сутки армия РФ стала меньше на 1 530 солдат, 27 ББМ и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 768 220 (+1530) человек ликвидировано;
- танков - 9576 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 19 799 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 21 178 (+14) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1026 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 521 (+51) ед;
- крылатых ракет - 2943 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 678 (+68) ед;
- специальной техники - 3656 (+4) ед.