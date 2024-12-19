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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

Генштаб обновил данные о российских потерях – только за минувшие сутки армия РФ стала меньше на 1 530 солдат, 27 ББМ и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 768 220 (+1530) человек ликвидировано;
  • танков - 9576 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 799 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 21 178 (+14) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1026 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 521 (+51) ед;
  • крылатых ракет - 2943 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 678 (+68) ед;
  • специальной техники - 3656 (+4) ед.

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