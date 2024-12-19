В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Генштаб обновил данные о российских потерях – только за минувшие сутки армия РФ стала меньше на 1 530 солдат, 27 ББМ и 14 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили: