У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Генштаб оновив дані про російські втрати – лише за минулу добу армія РФ стала меншою на 1 530 солдатів, 27 ББМ та 14 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 768 220 (+1530) осіб ліквідовано;
- танків - 9576 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 19 799 (+27) од.;
- артилерійських систем - 21 178 (+14) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1026 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 521 (+51) од.;
- крилатих ракет - 2943 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 31 678 (+68) од.;
- спеціальної техніки - 3656 (+4) од.