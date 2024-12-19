У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Генштаб оновив дані про російські втрати – лише за минулу добу армія РФ стала меншою на 1 530 солдатів, 27 ББМ та 14 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно склали: