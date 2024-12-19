Южная Корея: В Курской области РФ погибли не менее 100 военных КНДР

Ликвидировано по меньшей мере 100 северокорейских военнослужащих, направленных в Россию для боевых действий в Украине. Число раненых северокорейских солдат достигло примерно 1000 человек. Как пишет Yonhap, об этом заявила разведка Южной Кореи, сообщает Левый берег.

"Погибли по меньшей мере 100 человек, количество раненых, вероятно, достигнет 1000" , - заявили в южнокорейском разведывательном агентстве, отметив, что среди раненых, вероятно, есть генералы.

Объясняют высокое количество потерь тем, что северокорейские военные используются в качестве штурмовиков на передовой на незнакомых полях сражений. Также у них нет опыта работы с беспилотниками.

Также разведка выявила признаки того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует проверить подготовку сил специального назначения, которые могут быть направлены в Украину.