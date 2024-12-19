Південна Корея: У Курській області РФ загинуло щонайменше 100 військових КНДР

Ліквідовано щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких направили до Росії для бойових дій в Україні. Кількість поранених північнокорейських солдатів сягнула приблизно 1000 осіб. Як пише Yonhap, про це заявила розвідка Південної Кореї, повідомляє Лівий берег.

"Загинуло щонайменше 100 осіб, кількість поранених, ймовірно, досягне 1000" , – заявили в південнокорейському розвідувальному агентстві, зазначивши, що серед поранених, ймовірно, є генерали.

Пояснюють високу кількість втрат тим, що північнокорейських військових використовують як штурмовиків на передовій на незнайомих полях битв. Також у них немає досвіду роботи з безпілотниками.

Також розвідка виявила ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин планує перевірити підготовку сил спеціального призначення, які можуть бути направлені в Україну.