Правитель РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам с Украиной и жалуется, что от договоренностей отказывается "та сторона", имея в виду Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Кремля во время пресс-конференции 19 декабря.

"Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Просто противоположная сторона отказалась от переговоров, а мы всегда готовы к переговорам. А результатом переговоров всегда являются компромиссы.

Мы же достигли договоренностей по сути в Стамбуле в конце 2022 года. И, повторяю в сотый раз, украинская сторона парафировала этот документ, в целом была с ним согласна.

А потом почему-то отказалась. Потому что приехал ваш союзник Джонсон (экс-премьер Великобритании Борис Джонсон - ред.) и сказал, что им надо воевать до последнего украинца...

Мы готовы, но нужно, чтобы и та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам".

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