Путін заявив, що готовий до переговорів і компромісів з Україною

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів і компромісів з Україною і скаржиться, що від домовленостей відмовляється "та сторона", маючи на увазі Україну, повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава Кремля під час пресконференції 19 грудня.

"Ми завжди говорили, що готові до переговорів і компромісів. Просто протилежна сторона відмовилась від переговорів, а ми завжди готові до переговорів. А результатом переговорів завжди є компроміси.

Ми ж досягли домовленостей по суті в Стамбулі в кінці 2022 року. І, повторюю всоте, українська сторона парафувала цей документ, вцілому була з ним згодна. А потім чомусь відмовилась, тому що приїхав ваш союзник Джонсон (експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон - ред.) і сказав, що їм треба воювати до останнього українця...

Ми готові, але потрібно, щоб і та сторона була готова і до переговорів, і до компромісів".

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