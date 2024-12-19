В парламенте самопровозглашенной Абхазии произошла стрельба: погиб депутат

Стрельба произошла в здании парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Погиб депутат Вахтанг Голандзия, оппозиционер Кан Кварчия ранен, сообщает Эхо Кавказа.

Телеграм-канал АМРА-life пишет, что в парламенте обсуждали законопроект о запрете майнинга.

"В ходе заседания Адгур Харазия и Кан Кварчия вступили в перепалку, в результате Адгур достал ствол и стал стрелять в Кана. Погибший Вахтанг Голандзия пытался их разнять" , – пишет издание.

Депутат Голандзия скончался от полученных ран, сообщили в пресс-службе Минздрава.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По словам и.о. главы абхазского МВД Роберта Киут, подозреваемый Адгур Харазия скрылся с места происшествия.

Кан Кварчия ранен в руку, передает телеграм-канал "Эхо Абхазии".

И.о. абхазского лидера Бадра Гунба провел совещание в связи со стрельбой. Ему доложили, в частности, "о мерах, предпринимаемых генеральной прокуратурой по факту происшествия". Кроме того, Гунба посетил Республиканскую больницу, куда были доставлены пострадавшие в результате стрельбы.

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