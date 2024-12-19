У парламенті самопроголошеної Абхазії відбулася стрілянина: загинув депутат

Стрілянина відбулася в будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія, повідомляє Ехо Кавказу.

Телеграм-канал АМРА-life пише, що у парламенті обговорювали законопроект про заборону майнінгу.

"Під час засідання Адгур Харазія і Кан Кварчія вступили в суперечку, в результаті Адгур дістав стовбур і став стріляти в Кана. Загиблий Вахтанг Голландія намагався їх розняти" , - пише видання.

Депутат Голландія помер від отриманих ран, повідомили у пресслужбі МОЗ.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За словами в.о. глави абхазького МВС Роберта Кіут, підозрюваний Адгур Харазія втік з місця події.

Кан Кварчія поранений у руку, повідомляє телеграм-канал "Эхо Абхазии".

В.о. абхазького лідера Бадра Гунба провів нараду у зв'язку зі стріляниною.

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