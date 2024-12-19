Глава МВД Грузии попал под американские санкции

США ввели санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента специальных задач Мирзы Кезевадзе﻿. Об этом заявили в Министерстве финансов США, сообщает Деловая столица.

Сегодня Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) налагает санкции на двух грузинских чиновников из Министерства внутренних дел Грузии, участвовавших в жестоких репрессиях против представителей СМИ, оппозиционеров и протестующих — в частности, во время демонстраций в течение 2024 года. К этим чиновникам применены санкции.

Речь идет как о протестах в ноябре-декабре из-за результатов парламентских выборов, так и об акциях против "закона об иностранном влиянии" ("закон об иноагентах").

Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, участвующие в определенных операциях или деятельности с подсанкционными лицами, могут подвергнуться санкциям или подвергаться принудительному меру. Запреты включают внесение каких-либо взносов или предоставление средств, товаров или услуг.

Введение санкций Минфин США согласовал с Великобританией, которая сегодня признала пять человек ответственными за нарушение прав человека в Грузии.

Как сообщалось, Эстония запретила въезд в страну 24 чиновникам Грузии, среди которых и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Также запретили въезд грузинским топ-чиновникам Латвия и Литва.

Министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку безвизового режима для официальных лиц Грузии, имеющих дипломатические паспорта, из-за подавления массовых протестов.