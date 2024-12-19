Глава МВС Грузії потрапив під американські санкції
США запровадили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора Департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе. Про це заявили у Міністерстві фінансів США, повідомляє Ділова столиця.
Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) накладає санкції на двох грузинських чиновників з Міністерства внутрішніх справ Грузії, які брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиціонерів і протестувальників — зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року. До цих посадових осіб застосовано санкції.
Йдеться як про протести в листопаді-грудні через результати парламентських виборів, так і про акції проти "закону про іноземний вплив" ("закон про іноагентів").
Крім того, фінансові установи та інші особи, які беруть участь у певних операціях або діяльності з підсанкційними особами, можуть піддатися санкціям або бути піддані примусовому заходу. Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг.
Введення санкцій Мінфін США узгодив з Великою Британією, яка сьогодні визнала п'ятьох осіб відповідальними за порушення прав людини в Грузії.
Як повідомлялося, Естонія заборонила в'їзд до країни 24 високопосадовцям Грузії, серед яких і прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.
Також заборонили в'їзд грузинським топ-чиновникам Латвія та Литва.
Міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення безвізового режиму для офіційних осіб Грузії, які мають дипломатичні паспорти, через придушення масових протестів.