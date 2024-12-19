Глава МВС Грузії потрапив під американські санкції

США запровадили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора Департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе. Про це заявили у Міністерстві фінансів США, повідомляє Ділова столиця.

Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) накладає санкції на двох грузинських чиновників з Міністерства внутрішніх справ Грузії, які брали участь у жорстоких репресіях проти представників ЗМІ, опозиціонерів і протестувальників — зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року. До цих посадових осіб застосовано санкції.

Йдеться як про протести в листопаді-грудні через результати парламентських виборів, так і про акції проти "закону про іноземний вплив" ("закон про іноагентів").

Крім того, фінансові установи та інші особи, які беруть участь у певних операціях або діяльності з підсанкційними особами, можуть піддатися санкціям або бути піддані примусовому заходу. Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг.

Введення санкцій Мінфін США узгодив з Великою Британією, яка сьогодні визнала п'ятьох осіб відповідальними за порушення прав людини в Грузії.

Як повідомлялося, Естонія заборонила в'їзд до країни 24 високопосадовцям Грузії, серед яких і прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе.

Також заборонили в'їзд грузинським топ-чиновникам Латвія та Литва.

Міністри закордонних справ Євросоюзу підтримали призупинення безвізового режиму для офіційних осіб Грузії, які мають дипломатичні паспорти, через придушення масових протестів.