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Россияне массированно обстреляли Херсон: есть погибший и раненые

Россияне массированно обстреляли Херсон: есть погибший и раненые
Фото: скриншот

Российское войско массированно обстреляло Херсон утром 20 декабря, сообщает Деловая столица.

О последствиях рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Оккупанты ударили по Херсону около пяти утра.

"Много попаданий в многоквартирные жилые дома", — отметил Мрочко.

Погиб 60-летний мужчина.

Есть раненые:

  • в тяжелом состоянии доставили в больницу 76-летнего херсонца;
  • мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами;
  • у 44-летнего мужчины взрывная травма, он потерял пальцы правой руки;
  • из Центрального района в больницу доставили 55-летнюю женщину, у нее минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, множественные обломочные ранения ноги;
  • у мужчины 86 лет — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения;
  • у 42-летнего мужчины — контузия и минно-взрывная травма.

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