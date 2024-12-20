Россияне массированно обстреляли Херсон: есть погибший и раненые
Российское войско массированно обстреляло Херсон утром 20 декабря, сообщает Деловая столица.
О последствиях рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Оккупанты ударили по Херсону около пяти утра.
"Много попаданий в многоквартирные жилые дома", — отметил Мрочко.
Погиб 60-летний мужчина.
Есть раненые:
- в тяжелом состоянии доставили в больницу 76-летнего херсонца;
- мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами;
- у 44-летнего мужчины взрывная травма, он потерял пальцы правой руки;
- из Центрального района в больницу доставили 55-летнюю женщину, у нее минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, множественные обломочные ранения ноги;
- у мужчины 86 лет — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения;
- у 42-летнего мужчины — контузия и минно-взрывная травма.