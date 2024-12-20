Росіяни масовано обстріляли Херсон: є загиблий та поранені
Російське військо масовано обстріляло Херсон вранці 20 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Про наслідки розповів голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Окупанти вдарили по Херсону близько п'ятої ранку.
"Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки", — зазначив Мрочко.
Загинув 60-річний чоловік.
Є поранені:
- у тяжкому стані доправили до лікарні 76-річного херсонця;
- чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами;
- у 44-річного чоловіка вибухова травма, він втратив пальці правої руки;
- з Центрального району до лікарні доставили 55-річну жінку, в неї мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення ноги;
- у чоловіка 86 років — контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення;
- у 42-річного чоловіка — контузія та мінно-вибухова травма.