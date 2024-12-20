Российская атака на Киев: в городе бушуют пожары, есть пострадавшие

Обломки сбитых российских ракет попадали в 4 районах Киева: бушуют пожары, пострадали два человека и повреждена тепломагистраль, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания – на крышах зданий, также горят машины. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе".

Мэр заверил, что везде на местах работают экстренные службы.

"Сейчас медики госпитализировали двух пострадавших", – написал Кличко.

Дополнено: В частности, обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, бушуют пожары в Соломенском и Шевченковском районах. По данным КГВА, в Голосеевском районе горят 5 машин.

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