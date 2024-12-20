Российская атака на Киев: в городе бушуют пожары, есть пострадавшие
Обломки сбитых российских ракет попадали в 4 районах Киева: бушуют пожары, пострадали два человека и повреждена тепломагистраль, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания – на крышах зданий, также горят машины. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе".
Мэр заверил, что везде на местах работают экстренные службы.
"Сейчас медики госпитализировали двух пострадавших", – написал Кличко.
Дополнено: В частности, обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, бушуют пожары в Соломенском и Шевченковском районах. По данным КГВА, в Голосеевском районе горят 5 машин.
Предыстория:
- Утром 20 декабря россияне атакуют Киев. В городе прогремел ряд мощных взрывов, власти сообщили, что это работает ПВО.