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Російська атака на Київ: у місті вирують пожежі, є постраждалі

Російська атака на Київ: у місті вирують пожежі, є постраждалі
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Уламки збитих російських ракет попадали у 4 районах Києва: вирують пожежі, постраждали дві людини та пошкоджена тепломагістраль, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив мер міста Віталій кличко.

"Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння – на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі".

Мер запевнив, що всюди на місцях працюють екстрені служби. 

"Наразі медики госпіталізували двох постраждалих", – написав Кличко.

Доповнено: Зокрема, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі, вирують пожежі у Солом’янському та Шевченківському районах. За даними КМВА, у Голосіївському районі палають 5 машин.

Передісторія: 

  • Вранці 20 грудня росіяни атакують Київ. У місті пролунала низка потужних вибухів, влада повідомила, що це працює ППО.

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