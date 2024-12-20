Російська атака на Київ: у місті вирують пожежі, є постраждалі
Уламки збитих російських ракет попадали у 4 районах Києва: вирують пожежі, постраждали дві людини та пошкоджена тепломагістраль, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив мер міста Віталій кличко.
"Внаслідок ворожої атаки уламки впали в Голосіївському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння – на дахах будівель, також палають автівки. Також пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі".
Мер запевнив, що всюди на місцях працюють екстрені служби.
"Наразі медики госпіталізували двох постраждалих", – написав Кличко.
Доповнено: Зокрема, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі, вирують пожежі у Солом’янському та Шевченківському районах. За даними КМВА, у Голосіївському районі палають 5 машин.
Передісторія:
- Вранці 20 грудня росіяни атакують Київ. У місті пролунала низка потужних вибухів, влада повідомила, що це працює ППО.