Обстрел Киева: количество пострадавших возросло, есть погибший

В результате утренней ракетной атаки по Киеву в городе погиб человек, еще несколько – получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и ГСЧС.

Так, обломки рухнули в трех районах столицы.

"По состоянию на данный момент в столице в результате утренней атаки — один человек погиб и десять пострадавших, из них шестеро госпитализированы" , — сообщили в КМВА.

В то же время там отметили, что россияне, вероятно, запустили по Киеву аэробалистические ракеты "Кинжал" и баллистические ракеты Искандер/KN-23.

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией. Поэтому, отметили в КГГА, от поставки газа семь бытовых объектов на ул. Антоновича, 70 – АО "Киевгаз".

"В результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже приступили к ликвидации последствий масштабного повреждения" , — добавил Кличко.

Также в Голосеевском районе поврежден фасад офисного здания, где на кровле загорелся пожар и произошло разрушение на 15 этаже. Там, вероятно, заблокированы люди.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Огонь уже потушили.

В Шевченковском районе Киева возник пожар на территории нежилой застройки.

Как сообщалось, последствия ракетного удара фиксировались в 4 районах Киева. Позже информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.