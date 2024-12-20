Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла, є загиблий

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву у місті загинула людина, ще кілька – дістали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації та ДСНС.

Так, уламки впали у трьох районах столиці.

"Станом на зараз в столиці внаслідок ранкової атаки — одна людина загинула і десятеро постраждалих, з них шестеро госпіталізовані" , — повідомили у КМВА.

Водночас у там зазначили, що росіяни, ймовірно, запустили по Києву аеробалістичні ракети "Кинджал" та балістичні ракети Іскандер/KN-23.

У Голосіївському районі пошкоджена офісна будівля, дорожнє покриття та газова труба з подальшою розгерметизацією. Через це, зазначили в КМДА, від постачання газу сім побутових об'єктів на вул. Антоновича, 70 – АТ "Київгаз".

"Внаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі в Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. Бригади "Київтеплоенерго" вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження" , – додав Кличко.

Також в Голосіївському районі пошкоджено фасад офісної будівлі, де на покрівлі зайнялася пожежа та відбулася руйнація на 15 поверсі. Там, ймовірно, є заблоковані люди.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій будівлі. Вогонь вже загасили.

У Шевченківському районі Києва виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Як повiдомлялось, наслідки ракетного удару фіксували в 4 районах Києва. Пізніше інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась.