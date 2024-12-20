Что такое паттерны в трейдинге криптовалют, их виды и преимущества использования

Доходная торговля на криптовалютном рынке требует от трейдера четких и вдумчивых действий, анализа ценовых графиков, отслеживания изменения тенденций и реакции на них. Упростить этот процесс помогает правильное определение паттернов, указывающих на ключевые точки для входа или выхода из торговых позиций. Поэтому трейдеры, которые используют биржи криптовалют для заработка, должны знать наиболее распространенные паттерны и уметь обнаруживать их на графиках.

О том, что такое графические паттерны, об основных видах фигур и их использовании в трейдинге рассказываем ниже.

Что такое паттерны в трейдинге

В переводе с английского pattern означает модель, форму, шаблон, образец, схему. В трейдинге паттерн — это символическая графическая фигура, которую формируют цена активов или индикаторы.

Задолго до появления криптовалют трейдеры пришли к мнению, что цены активов на рынке меняются с определенной закономерностью. Периодически на графиках образуются однотипные модели, указывающие на дальнейшее направление ценовых изменений. Поскольку эти фигуры дают достаточно точные сигналы о возможном движении цен не только акций, валют или драгоценных металлов, но и цифровых активов, они широко используются на криптовалютном рынке. Графические паттерны сигнализируют о грядущих изменениях курса криптомонет и помогают определять точки входа и выхода из позиций.

Основные виды графических паттернов

Существует значительное количество паттернов, традиционно объединенных в три группы на основе направления движения цены: фигуры продолжения тренда, разворота и неопределенности. Мы кратко охарактеризуем наиболее часто применяемые:

голова и плечи (head and shoulders) — фигура формируется во время восходящего тренда на ценовых максимумах, указывает на вероятное падение цены и дает сигнал к открытию ордера на продажу;

перевернутые голова и плечи (Inverse head and shoulders) — формируется во время нисходящего тренда на ценовых минимумах, прогнозирует рост цен и является сигналом для покупки активов;

двойная вершина (Double top) — формируется в ситуации перекупленности на рынке, на ценовом пике восходящего тренда, указывает на возможность его разворота и необходимость быть готовым к продажам и открытию коротких позиций;

двойное дно (Double bottom) — зеркальный вариант двойной вершины, формируется на нисходящем тренде в зоне локального минимума. После формирования этой фигуры следует покупать активы с целью их продажи, поскольку паттерн указывает на разворот тренда в направлении увеличения цены;

тройная вершина (Triple top) — формируется на ценовых максимумах, когда котировки растут. Имеет три пика цены, после третьего падения следует открывать позиции на продажу;

тройное дно (Triple bottom) — зеркальное отображение вершины на локальных минимумах, его формирование является сигналом для покупки активов;

клин (Wedge) — сигнализирует о развороте тренда, может формироваться и на ценовых минимумах, и на максимумах. Выход цены за нижний предел является сигналом для продажи, а за верхний — для покупки;

треугольник (Triangle) — указывает на продолжение тренда, появляется в основном после резких скачков курса в направлении доминирующего восходящего или нисходящего тренда. Сигналом для входа в позицию является пробитие ценой границы треугольника: выше — для покупки, ниже — для продажи;

флаг (The flag) — прогнозирует продолжение рыночной тенденции, формируется как при росте курса, так и при падении. При выходе цены за верхний предел совершается покупка.

Реже на графиках формируются такие паттерны, как ромб (алмаз) и прямоугольник. Первый указывает на приближение разворота вверх или вниз и подготовку к входу в позицию. Второй является фигурой неопределенности, указывает на нерешительность участников рынка, из-за которой цена хаотично меняет направление движения. Прорыв может быть в любом направлении, поэтому нужно быть готовым и к продаже, и к покупке.

Важность паттернов для трейдеров

Для тех, кто умеет читать паттерны, трейдинг является более понятным и прибыльным. Владея этим важным и полезным инструментом, трейдер может прогнозировать дальнейшее изменение цены активов, развитие тренда или его изменение.

К преимуществам использования графических паттернов принадлежат:

наглядность — анализ фигур и их вариаций позволяет увидеть, какой паттерн формируется и чего можно ожидать в ближайшей перспективе;

системность — формирование фигур на графике происходит в соответствии с четкими правилами, в противном случае это не закономерность и ее не следует использовать для анализа;

Плюс и в том, что графические фигуры дают достаточно много данных для оценки ситуации на рынке и принятия решения о дальнейших действиях.

Выводы

Выявление закономерностей требует знаний и практики. Кроме того, хотя фигуры на графиках дают много информации, сформированный патерн для трейдинга является только вспомогательным инструментом. Нередки ситуации, когда одна фигура накладывается на другую, совершенно противоположную. График может проигнорировать фигуру или перестроиться. Поэтому анализ рыночных условий должен быть комплексным.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance