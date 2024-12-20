Що таке патерни в трейдингу криптовалют, їх види та переваги використання

Прибуткова торгівля на криптовалютному ринку вимагає від трейдера чітких та вдумливих дій, аналізу цінових графіків, відстеження зміни тенденцій та своєчасного реагування на них. Спростити цей процес допомагає правильне визначення патернів, які вказують на ключові точки для входу чи виходу з торгових позицій. Тому трейдери, які вирішили заробляти на біржі криптовалют, повинні знати найбільш поширені патерни та вміти виявляти їх на графіках.

Про те, що таке графічні патерни, про основні види фігур та їх використання у трейдингу розповідаємо нижче.

Що таке патерни в трейдингу

У перекладі з англійської pattern — це модель, форма, шаблон, зразок, схема. У трейдингу патерн — це символічна графічна фігура, яку формує ціна активів або індикатори.

Задовго до появи криптовалют трейдери дійшли думки, що ціни активів на ринку міняються з певною закономірністю. Періодично на графіках утворюються однотипні моделі, які вказують на подальший напрямок цінових змін. Оскільки ці фігури дають досить точні сигнали про ймовірний рух цін не лише акцій, валют чи дорогоцінних металів, а й цифрових активів, вони широко використовуються на криптовалютному ринку. Графічні патерни сигналізують про майбутні зміни курсу криптомонет та допомагають визначати точки входу і виходу з позицій.

Основні види графічних патернів

Існує значна кількість патернів, які традиційно об’єднані в три групи на основі напряму руху ціни: це фігури продовження тренду, розвороту та невизначеності. Ми коротко охарактеризуємо ті, які найчастіше застосовуються:

голова і плечі (head and shoulders) — фігура формується під час висхідного тренду на цінових максимумах, вказує на ймовірне падіння ціни та дає сигнал щодо відкриття ордера на продаж;

перевернуті голова і плечі (Inverse head and shoulders) — формується під час низхідного тренду на цінових мінімумах. Прогнозує ріст цін та є сигналом для купівлі активів;

подвійна вершина (Double top) — формується в ситуації перекупленості на ринку, на ціновому піку висхідного тренду. Вказує на можливість його розвороту та необхідність бути готовим до продажів та відкриття коротких позицій;

подвійне дно (Double bottom) — дзеркальний варіант подвійної вершини, формується на низхідному тренді в зоні локального мінімуму. Після формування цієї фігури варто купувати активи з метою їхнього продажу, оскільки патерн вказує на розворот тренду в напрямку збільшення ціни;

потрійна вершина (Triple top) — формується на цінових максимумах, коли котирування ростуть. Має три піки ціни, після третього падіння варто відкривати позиції на продаж;

потрійне дно (Triple bottom) — дзеркальне відображення вершини на локальних мінімумах, його формування є сигналом для купівлі активів;

клин (Wedge) — сигналізує про розворот тренду, може формуватися і на цінових мінімумах, і на максимумах. Вихід ціни за нижню межу є сигналом для продажу, а за верхню — для покупки;

трикутник (Triangle) — вказує на продовження тренду, з’являється здебільшого після різких стрибків курсу в напрямку домінуючого висхідного чи низхідного тренду. Сигналом для входу в позицію є пробиття ціною межі трикутника: вище — для покупки, нижче — для продажу;

прапор (The flag) — прогнозує продовження ринкової тенденції, формується як під час росту курсу, так і під час падіння. При виході ціни за верхню межу здійснюється покупка.

Рідше на графіках формуються такі патерни, як ромб (алмаз) та прямокутник. Перший вказує на наближення розвороту вверх або вниз та підготовку до входу в позицію. Другий є фігурою невизначеності, вказує на нерішучість учасників ринку, через що ціна хаотично міняє напрям руху. Прорив може бути в будь-якому напрямку, тому потрібно бути готовим і до продажу, і до покупки.

Важливість патернів для трейдерів

Для тих, хто уміє читати патерни, трейдинг є більш зрозумілим і прибутковим. Володіючи цим важливим та корисним інструментом, трейдер може прогнозувати подальшу зміну ціни активів, розвиток тренду чи його зміну.

До переваг використання графічних патернів належать:

наочність — аналіз фігур та їхніх варіацій дає можливість побачити, який патерн формується і чого можна очікувати в найближчій перспективі;

системність — формування фігур на графіку відбувається відповідно до чітких правил, в іншому випадку — це не закономірність і її не варто використовувати для аналізу;

Плюс і в тому, що графічні фігури дають чимало даних для оцінки ситуації на ринку й прийняття рішення стосовно подальших дій.

Висновки

Виявлення закономірностей потребує знань та практики. Крім того, хоча фігури на графіках дають багато інформації, сформований патерн для трейдингу є лише допоміжним інструментом. Нерідко трапляються ситуації, коли одна фігура накладається на іншу, абсолютно протилежну. Графік може проігнорувати фігуру або перебудуватися. Тому аналіз ринкових умов має бути комплексним.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance