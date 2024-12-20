Россияне пожаловались на массированный обстрел Рыльска на Курщине

В России жалуются на обстрел якобы со стороны Украины города Рыльск Курской области, в которой украинские военные контролируют около 800 кв. км территории, сообщает Лига.net.

В местных пабликах распространяют видео последствий прилетов.

Глава Рыльского района Курской области сообщила пропагандистам из РИА Новости, что город подвергся массированному ракетному обстрелу якобы со стороны ВСУ, есть пострадавшие.

Пропагандистский Telegram-канал Mash пишет о якобы пяти погибших и 26 пострадавших.