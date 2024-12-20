Росіяни поскаржилися на масований обстріл Рильська на Курщині

У Росії скаржаться на обстріл нібито з боку України міста Рильськ Курської області, де українські військові контролюють близько 800 кв км території, повідомляє Ліга.net.

У місцевих пабліках розповсюджують відео наслідки прильотів.

Глава Рильського району Курської області повідомила пропагандистам з РИА Новости, що місто зазнало масованого ракетного обстрілу нібито з боку ЗСУ, є постраждалі.

Пропагандистський Telegram-канал Mash пише про нібито п'ятьох загиблих та 26 постраждалих.