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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Facebook

По состоянию на утро 21 декабря за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 860 солдат убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 772 280 (+1 860) человек ликвидировано
  • танков ‒ 9 594 (+10)
  • боевых бронированных машин ‒ 19 841 (+18)
  • артиллерийских систем ‒ 21 252 (+32)
  • РСЗО ‒ 1 256
  • средства ПВО ‒ 1 027
  • самолетов ‒ 369
  • вертолетов ‒ 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85)
  • крылатые ракеты ‒ 2 947 (+4)
  • корабли/катера ‒ 28
  • подлодки ‒ 1
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 31 891 (+98)
  • специальная техника ‒ 3 662

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