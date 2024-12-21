В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
По состоянию на утро 21 декабря за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 860 солдат убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 772 280 (+1 860) человек ликвидировано
- танков ‒ 9 594 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 19 841 (+18)
- артиллерийских систем ‒ 21 252 (+32)
- РСЗО ‒ 1 256
- средства ПВО ‒ 1 027
- самолетов ‒ 369
- вертолетов ‒ 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 685 (+85)
- крылатые ракеты ‒ 2 947 (+4)
- корабли/катера ‒ 28
- подлодки ‒ 1
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 31 891 (+98)
- специальная техника ‒ 3 662