В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

По состоянию на утро 21 декабря за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1 860 солдат убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составляют: