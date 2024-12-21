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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: Facebook

Станом на ранок 21 грудня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 860 солдатів вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 772 280 (+1 860) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 9 594 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 19 841 (+18)
  • артилерійських систем ‒ 21 252 (+32)
  • РСЗВ ‒ 1 256
  • засоби ППО ‒ 1 027
  • літаків ‒ 369
  • гелікоптерів ‒ 329
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 20 685 (+85)
  • крилаті ракети ‒ 2 947 (+4)
  • кораблі / катери ‒ 28
  • підводні човни ‒ 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 31 891 (+98)
  • спеціальна техніка ‒ 3 662

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