У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу
Станом на ранок 21 грудня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 860 солдатів вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 772 280 (+1 860) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9 594 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 19 841 (+18)
- артилерійських систем ‒ 21 252 (+32)
- РСЗВ ‒ 1 256
- засоби ППО ‒ 1 027
- літаків ‒ 369
- гелікоптерів ‒ 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 20 685 (+85)
- крилаті ракети ‒ 2 947 (+4)
- кораблі / катери ‒ 28
- підводні човни ‒ 1
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 31 891 (+98)
- спеціальна техніка ‒ 3 662