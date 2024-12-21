У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за минулу добу

Станом на ранок 21 грудня за добу на фронті російські загарбники втратили 1 860 солдатів вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять: