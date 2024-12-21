The Guardian со ссылкой на военных в противовоздушной обороне пишет, что дефицит на фронте в Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того истощенным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собеседников в подразделениях ПВО.

Один из источников отмечает, что это является риском для безопасности Украины. По его словам, "это достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом".

Собеседник добавил, что некоторые из бойцов прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без всякой подготовки".

Издание отмечает, что существует также опасения, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинской ПВО, эти солдаты могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.

Журналисты напоминают, что об этом в прошлом месяце сообщала нардеп Марьяна Безуглая, а бывший представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".

Другой источник, офицер ПВО, рассказал медиа, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. В последние дни ему сказали, что нужно еще десятки людей.

"У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненые. Невозможно управлять такими вещами" , - добавил он.

The Guardian пишет, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. Чиновники в администрации Байдена были раздражены тем, что Зеленский и другие чиновники часто требовали больше оружия, но не смогли мобилизовать необходимое количество людей для пополнения рядов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что 14 бригад резерва стоят без оружия.