The Guardian з посиланням на військових у протиповітряній обороні пише, що дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав "і без того виснаженим підрозділам ППО" вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.

Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, "це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином".

Співрозмовник додав, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки".

Видання наголошує, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.

Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла, а колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив це, назвавши рішення "дуже болючими".

Інше джерело, офіцер ППО, розповів медіа, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей.

"У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами" , - додав він.

The Guardian пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 бригад резерву стоять без зброї.