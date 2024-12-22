Путин усиливает милитаризацию молодежи для долгосрочной войны в Украине - ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль расширяет программу популяризации службы в армии среди молодежи, в том числе и на оккупированной территории Украины, с целью долгосрочных военных действий в Украине и возможных будущих вооруженных конфликтов с западными странами.﻿﻿ Со ссылкой на данные аналитиков ISW, сообщает Украинская правда.

В отчете отмечают, что правитель России Владимир Путин продолжает расширять сеть программ так называемого военно-патриотического воспитания молодежи в России и оккупированной территории Украины накануне объявленного Кремлем "Года защитника Отечества" в 2025 году.

Путин утвердил список из четырех поручений для российского правительства, которые включают распоряжение о:

создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации службы в армии среди молодежи;

расширении кремлевской программы "Дороги победы";

создании онлайн-платформы для организации программ так называемого военно-патриотического воспитания для российской молодежи;

перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.

"Кремлевская программа "Дорогами Победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи" и предлагает бесплатные экскурсии по российским культурным и историческим местам "боевой славы" для российских детей и молодежи" , - говорится в отчете ISW.

Вместе с тем аналитики напоминают, что ранее Кремль уже использовал военно-спортивные тренировочные лагеря "Авангард" для милитаризации и индоктринации украинской молодежи российскими культурными и историческими нарративами.

Эксперты добавляют, что, похоже, РФ расширяет сеть этих и подобных лагерей по всей России в рамках своих долгосрочных усилий по формированию вооруженных сил.

Кремль также готовится расширить и повысить статус других молодежных так называемых военно-патриотических организаций, таких как "Юнармия" и "Движение первых", с целью милитаризации российской молодежи.

Кроме того, он использует свою программу "Время героев", чтобы назначить ветеранов войны в Украине на государственные должности и милитаризировать российское общество в целом.

Путин объявил, что Кремль будет рассматривать 2025 год как "Год защитника Отечества", указывая на то, что он намерен ориентировать политические и идеологические приоритеты России на 2025 год на российских ветеранов и дальнейшую милитаризацию российского общества.

"Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами" , - сообщили аналитики ISW.

Ключевые выводы ISW за 21 декабря: