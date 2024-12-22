Путин усиливает милитаризацию молодежи для долгосрочной войны в Украине - ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль расширяет программу популяризации службы в армии среди молодежи, в том числе и на оккупированной территории Украины, с целью долгосрочных военных действий в Украине и возможных будущих вооруженных конфликтов с западными странами. Со ссылкой на данные аналитиков ISW, сообщает Украинская правда.
В отчете отмечают, что правитель России Владимир Путин продолжает расширять сеть программ так называемого военно-патриотического воспитания молодежи в России и оккупированной территории Украины накануне объявленного Кремлем "Года защитника Отечества" в 2025 году.
Путин утвердил список из четырех поручений для российского правительства, которые включают распоряжение о:
- создании и развитии сети "военно-спортивных лагерей" для популяризации службы в армии среди молодежи;
- расширении кремлевской программы "Дороги победы";
- создании онлайн-платформы для организации программ так называемого военно-патриотического воспитания для российской молодежи;
- перевод одного детского "оздоровительного лагеря" на круглогодичный режим работы.
"Кремлевская программа "Дорогами Победы" направлена на "воспитание патриотических чувств у современных детей и молодежи" и предлагает бесплатные экскурсии по российским культурным и историческим местам "боевой славы" для российских детей и молодежи", - говорится в отчете ISW.
Вместе с тем аналитики напоминают, что ранее Кремль уже использовал военно-спортивные тренировочные лагеря "Авангард" для милитаризации и индоктринации украинской молодежи российскими культурными и историческими нарративами.
Эксперты добавляют, что, похоже, РФ расширяет сеть этих и подобных лагерей по всей России в рамках своих долгосрочных усилий по формированию вооруженных сил.
Кремль также готовится расширить и повысить статус других молодежных так называемых военно-патриотических организаций, таких как "Юнармия" и "Движение первых", с целью милитаризации российской молодежи.
Кроме того, он использует свою программу "Время героев", чтобы назначить ветеранов войны в Украине на государственные должности и милитаризировать российское общество в целом.
Путин объявил, что Кремль будет рассматривать 2025 год как "Год защитника Отечества", указывая на то, что он намерен ориентировать политические и идеологические приоритеты России на 2025 год на российских ветеранов и дальнейшую милитаризацию российского общества.
"Кремль, вероятно, намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди российской молодежи и общества, поскольку продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты с западными странами", - сообщили аналитики ISW.
Ключевые выводы ISW за 21 декабря:
- Путин продолжает расширять сеть программ так называемого военно-патриотического воспитания молодежи в России и оккупированной Украине накануне объявленного Кремлем "Года защитника Отечества" в 2025 году.
- Украинские войска нанесли удары беспилотниками по российской Казани 21 декабря.
- Российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Покровска и Курахово.
- Украинские войска вернули утраченную территорию под Покровском.
- Министерство обороны России продолжает хвастаться своими усилиями по созданию войск беспилотных систем после официального приказа Путина о создании нового вида боевых вооружений.