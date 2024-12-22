Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

ВСУ с начала войны уничтожили уже более 774 тысяч окупантов. Со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составляют: