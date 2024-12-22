Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
ВСУ с начала войны уничтожили уже более 774 тысяч окупантов. Со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, сообщает Деловая столица.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 774 100 (+1 820) человек ликвидировано
- танков ‒ 9 609 (+15)
- боевых бронированных машин ‒ 19 870 (+29)
- артиллерийских систем ‒ 21 284 (+32)
- РСЗО ‒ 1 256
- средства ПВО ‒ 1 030 (+3)
- самолетов ‒ 369
- вертолетов ‒ 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 735 (+50)
- крылатые ракеты ‒ 2 947
- корабли/катера ‒ 28
- подлодки ‒ 1
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 31 972 (+81)
- специальная техника ‒ 3 662