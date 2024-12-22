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Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне

Генштаб обновил данные о потерях оккупантов на войне
Фото: Минобороны

ВСУ с начала войны уничтожили уже более 774 тысяч окупантов. Со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 774 100 (+1 820) человек ликвидировано
  • танков ‒ 9 609 (+15)
  • боевых бронированных машин ‒ 19 870 (+29)
  • артиллерийских систем ‒ 21 284 (+32)
  • РСЗО ‒ 1 256
  • средства ПВО ‒ 1 030 (+3)
  • самолетов ‒ 369
  • вертолетов ‒ 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 735 (+50)
  • крылатые ракеты ‒ 2 947
  • корабли/катера ‒ 28
  • подлодки ‒ 1
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 31 972 (+81)
  • специальная техника ‒ 3 662

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