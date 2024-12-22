Генштаб поновив дані про втрати окупантів на війні
ЗСУ з початку війни знищили вже понад 774 тисяч окупантів. З посиланням на дані Генштабу ЗС України, повідомляє Ділова столиця.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 774 100 (+1 820) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9 609 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 19 870 (+29)
- артилерійських систем ‒ 21 284 (+32)
- РСЗВ ‒ 1 256
- засоби ППО ‒ 1 030 (+3)
- літаків ‒ 369
- гелікоптерів ‒ 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 20 735 (+50)
- крилаті ракети ‒ 2 947
- кораблі / катери ‒ 28
- підводні човни ‒ 1
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 31 972 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3 662