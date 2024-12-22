Генштаб поновив дані про втрати окупантів на війні

ЗСУ з початку війни знищили вже понад 774 тисяч окупантів. З посиланням на дані Генштабу ЗС України, повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять: