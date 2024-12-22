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Генштаб поновив дані про втрати окупантів на війні

Генштаб поновив дані про втрати окупантів на війні
Фото: Міноборони

ЗСУ з початку війни знищили вже понад 774 тисяч окупантів. З посиланням на дані Генштабу ЗС України, повідомляє Ділова столиця.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 774 100 (+1 820) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 9 609 (+15)
  • бойових броньованих машин ‒ 19 870 (+29)
  • артилерійських систем ‒ 21 284 (+32)
  • РСЗВ ‒ 1 256
  • засоби ППО ‒ 1 030 (+3)
  • літаків ‒ 369
  • гелікоптерів ‒ 329
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 20 735 (+50)
  • крилаті ракети ‒ 2 947
  • кораблі / катери ‒ 28
  • підводні човни ‒ 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 31 972 (+81)
  • спеціальна техніка ‒ 3 662

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