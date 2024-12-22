За сутки 186 боестолкновений: в Генштабе расказали о ситуации на фронте

Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск российских окупантов, нанося им значительные потери﻿. Со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 22 декабря, сообщает Деловая столица.

Начались 1033 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ситуация на фронте остается сложной. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Вчера, 21 декабря, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 37 авиаударов, сбросив 70 КАБов. Кроме того, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 137 — из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполевка, Закотное, Северск, Звановка, Марково, Часов Яр, Константиновка, Романовка, Екатериновка, Удачное, Александрополь, Покровск, Лисовка, Зверево, Темировка, Садовое, Приднепровье.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло шесть боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз.

Привлек авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели два штурма неподалеку от Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении в наши защитники отразили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасиловки. Противник активно применял авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

На Времивском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак наших позиций возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении в украинские позиции семь раз были атакованы недалеко от Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

За прошедшие сутки враг предпринял 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.