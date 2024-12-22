Война может продлиться до середины 2026 года - МВФ

Эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года. Со ссылкой на Меморандум с МВФ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Негативный сценарий предполагает более длительную и интенсивную войну и более продолжительный и интенсивный шок для экономики, чем базовый сценарий, который предполагает, что война закончится в четвертом квартале 2025 года.

Общий дефицит внешнего финансирования в негативном сценарии составляет 177,2 млрд долларов по сравнению с 148 млрд долларов в базовом сценарии. Прогнозы основных макроэкономических переменных для этого сценария заметно хуже, чем в базовом сценарии, и подразумевают сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию.

Сценарий предполагает, что шок начнется в первом квартале 2025 года и окажет сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств, а также на темпы возвращения мигрантов и повлечет за собой дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии по сравнению с базовым сценарием.

В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, т. е. -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Высокие потребности в обороне и более слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета в 2025-2026 годах. Дисбаланс на валютном рынке снова появится и, как ожидается, сохранится в течение более длительного времени, учитывая худшие показатели экспорта.

Последующее восстановление производства будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ухудшение динамики рабочей силы, а также ослабление балансов, в результате чего производство будет оставаться ниже довоенного уровня в течение более длительного

Текущий негативный сценарий предполагает некоторое сближение с базовым уровнем в среднесрочной перспективе, поддерживаемое якорем вступления в ЕС, потоками обратной миграции и частными инвестициями.

"В целом, широкомасштабные обсуждения с властями планов действий в чрезвычайных ситуациях в ходе шестого обзора подтверждают, что программа остается надежной даже в случае такого негативного сценария. Очень сильные политические обязательства властей и послужной список, а также возобновленные гарантии финансирования от международных партнеров и ожидаемое облегчение долгового бремени, вселяют уверенность в том, что даже в этом обновленном негативном сценарии цели программы по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, восстановлению устойчивости долга и обеспечению среднесрочной внешней жизнеспособности могут быть достигнуты" , - отмечают эксперты МВФ.

Напомним, в МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины 2025 году и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.