ЕС готовит санкции против РФ к годовщине вторжения в Украину - СМИ

Европейский Союз готовит 16-й пакет санкций против России. Его хотят принять к третьей годовщине вторжения РФ в Украину.﻿ Со ссылкой на Welt, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Источники издания в дипломатических кругах отмечают, что пакет будет предназначен как "четкий сигнал" России. Он должен включать "меры против конкретных секторов российской экономики, которые еще не охвачены или были охвачены недостаточно".

По данным Welt, ЕС планирует ввести санкции против людей и компании из числа пропагандистов РФ, которые несут ответственность за подрыв территориальной целостности Украины.

Еврокомиссия также хочет ввести санкции против лиц, которые шпионили в пользу России и участвовали в кампаниях по дезинформации, в частности в Германии.

В Брюсселе заявили, что будет сложно отследить причастность людей к так называемым гибридным российским атакам и доказать ее. Поэтому еще четко не решено, будут ли 24 февраля 2025 года введены санкции за шпионаж для России и дезинформацию.

Санкции ЕС против России

Напомним, 15 декабря Европейский Союз ввел 15-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций России, Китая и КНДР. В частности, ЕС ввел санкции против российского теневого флота, военных РФ, причастных к удару по "Охматдету", руководства компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций.

На днях президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен заявила, что ЕС уже начал работать над 16-м пакетом санкций против России.

СМИ сообщают, что премьер Венгрии Виктор Орбан снова блокирует новые санкции против Москвы.