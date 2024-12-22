В Магдебурге арестовали подозреваемого в организации наезда на рождественской ярмарке
В Магдебурге взяли под стражу подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в городе вечером 20 декабря. Об этом 22 декабря заявили в местной полиции, сообщает Новое время.
По словам правоохранителей, окружной суд Магдебурга одобрил апелляцию городской прокуратуры на слушаниях, состоявшихся поздно вечером 21 декабря.
«Судья, рассматривавший дело о предъявлении обвинения, вынес постановление о предварительном заключении под стражу по подозрению в пяти случаях убийства, нескольких случаях покушения на убийство и нескольких случаях нанесения опасных телесных повреждений. Обвиняемый был доставлен в место содержания под стражей», — заявили полицейские.