В Магдебурге арестовали подозреваемого в организации наезда на рождественской ярмарке

В Магдебурге взяли под стражу подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в городе вечером 20 декабря.﻿ Об этом 22 декабря заявили в местной полиции, сообщает Новое время.

По словам правоохранителей, окружной суд Магдебурга одобрил апелляцию городской прокуратуры на слушаниях, состоявшихся поздно вечером 21 декабря.